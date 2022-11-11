В Сургуте женщина за рулем внедорожника сбила качавшихся на качелях детей

В Сургуте женщина за рулем внедорожника сбила детей, качавшихся на качелях. По ее словам, она перепутала педали, когда сдавала назад. Об этом пишет URA.RU

В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу специалисты уточнили, что женщина водит автомобиль уже на протяжении семи лет, а в момент аварии не находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"По предварительной информации, женщина 1985 года рождения, управляя транспортным средством во дворе дома № 17 по улице Университетской, сдавала назад и, с ее слов, перепутала педали", – рассказали правоохранители.

В результате ошибки водителя машина въехала на детскую площадку, где были дети. Отец получил травмы, когда бросился их спасать. Сами дети не пострадали.

Правоохранители проводят следственные действия по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля сбил женщину и ее шестилетнюю внучку в Раменском городском округе. Женщина 1949 года рождения вместе с ребенком шла по обочине, где их сбила машина. В результате пешеходы скончались на месте от полученных травм.

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