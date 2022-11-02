02 ноября, 22:43Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину с шестилетней девочкой в Раменском
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водитель легкового автомобиля сбил женщину и ее шестилетнюю внучку в Раменском городском округе. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По предварительной информации, происшествие случилось примерно в 19:30 в районе деревни Заворово. Женщина 1949 года рождения вместе с ребенком шла по обочине, где их сбила машина.
В результате пешеходы скончались на месте от полученных травм.
"Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы столкнулись грузовик, автобус и такси. В результате аварии легковой автомобиль оказался зажатым между грузовиком и автобусом. Жертвами ДТП стали два человека – 30-летний водитель и 34-летняя пассажирка такси.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!