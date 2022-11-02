Автомобиль насмерть сбил женщину с шестилетней девочкой в Раменском

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель легкового автомобиля сбил женщину и ее шестилетнюю внучку в Раменском городском округе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По предварительной информации, происшествие случилось примерно в 19:30 в районе деревни Заворово. Женщина 1949 года рождения вместе с ребенком шла по обочине, где их сбила машина.

В результате пешеходы скончались на месте от полученных травм.

"Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы столкнулись грузовик, автобус и такси. В результате аварии легковой автомобиль оказался зажатым между грузовиком и автобусом. Жертвами ДТП стали два человека – 30-летний водитель и 34-летняя пассажирка такси.



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