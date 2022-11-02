Что известно об устроившем ДТП в центре Москвы водителе грузовика

В среду, 2 ноября, в центре Москвы грузовик на полном ходу врезался в такси. После столкновения легковушку буквально вдавило в стоящий впереди автобус. В результате таксист и его пассажирка погибли, а водитель грузовика скрылся с места ДТП, однако затем его удалось задержать. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Рассказываем подробности происшествия.



ДТП в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

ДТП с участием грузовика, такси и коммерческого автобуса произошло в центре Москвы на улице 1905 года в районе дома 11 утром 2 ноября.





пресс-служба ГУ МВД России по Москве Водитель автомобиля "КамАЗ" при движении в крайней правой полосе, не снижая скорости, врезался в припаркованный у автобусной остановки легковой автомобиль такси, который по инерции совершил столкновение с пассажирским автобусом.

В результате аварии такси оказалось зажатым между грузовиком и автобусом. Таксист и его клиентка скончались на месте от полученных травм. Кроме того, медпомощь понадобилась пассажиру автобуса. При этом 27-летний водитель грузовика скрылся с места ДТП. Его удалось задержать в тот же день.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Виновнику трагедии грозит тюремный срок от восьми до 15 лет. По предварительной информации, авария произошла из-за отказа тормозов у "КамАЗа", сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным СМИ, за рулем грузовика, предположительно, находился гражданин Белоруссии. За машиной якобы числится более 100 штрафов на сумму свыше ста тысяч рублей, при этом подавляющее большинство из них оплачены. Отмечается, что за последние четыре года "КамАЗ" не раз попадал в ДТП. Пробег машины составляет 376 тысяч километров. Грузовик якобы сдавался в аренду, и в момент аварии за рулем сидел не его собственник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве рассказали, что погибшим водителем такси оказался 30-летний житель Нижегородской области. Пассажиркой была 34-летняя москвичка. В компании "Яндекс Go" пообещали оказать помощь родственникам погибших в аварии.

Сестра москвички Анна Гусева рассказала, что та работала в крематории и водила экскурсии по столичным кладбищам. С ее слов, девушка должна была ехать на ритуальную выставку, однако до мероприятия так и не добралась.



"Вышел и убежал"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В момент аварии в коммерческом автобусе находились около 15 человек, рассказал один из пассажиров Михаил Соломонов.

"Все пассажиры почувствовали сильный удар, от которого спинка моего кресла сломалась, ноги оказались на переднем сиденье, а мужчина, до этого сидевший передо мной, оказался в проходе на полу", – вспомнил он.





Михаил Соломонов пассажир коммерческого автобуса Мы увидели страшную картину – расплющенную между нашим автобусом и грузовиком автомашину такси.

После удара пассажиры вышли из автобуса, все они держались за головы, добавил мужчина.

Несколько очевидцев рассказали подробности побега водителя грузовика. "По ходу, водитель "КамАЗа" заснул. Но он вышел и убежал. Молодой парень был, худой", – рассказал свидетель аварии Артур Арутюнян.

Марина, наблюдавшая за произошедшим из окна дома, уточнила, что водитель убегал с места в тапочках. С ее слов, мужчина был напуган.

