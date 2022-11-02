10:25Происшествия
Грузовик, автобус и такси столкнулись в центре Москвы
Транспортные средства столкнулись в районе дома 15. Такси в результате аварии оказалось зажатым между грузовиком и автобусом. В итоге погиб человек, находящийся в легковом автомобиле. Водитель грузовика скрылся.
Позже в Дептрансе подтвердили данную информацию. Там уточнили, что движение в районе аварии не затруднено. При этом для ряда маршрутов временно отменена остановка "Метро "Улица 1905 года" (северный вестибюль)".
Ранее около 20 автомобилей столкнулись на эстакаде на Рябиновой улице в Москве. В результате аварии пострадали два человека, их госпитализировали.
Для обогрева пострадавших на место ДТП отправили автобус Мосгортранса. Из-за происшествия движение в сторону Мичуринского проспекта было полностью перекрыто. На устранение последствий аварии потребовалось 6,5 часа.
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