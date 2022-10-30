Момент массового ДТП на Рябиновой улице в Москве попал на видео

Около 20 автомобилей столкнулись на эстакаде на Рябиновой улице в Москве. В результате пострадали два человека, их госпитализировали.

Для обогрева пострадавших на месте ДТП находится автобус Мосгортранса.

Из-за происшествия движение в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыли. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

В общей сложности на западе Москвы столкнулись 54 автомобиля, сообщили ранее СМИ со ссылкой на экстренные службы. В результате пострадали пять человек, среди которых один ребенок



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