30 октября, 23:06Происшествия
Момент массового ДТП на Рябиновой улице в Москве попал на видео
столкнулись на эстакаде на Рябиновой улице в Москве. В результате пострадали два человека, их госпитализировали.
В общей сложности на западе Москвы столкнулись 54 автомобиля, сообщили ранее СМИ со ссылкой на экстренные службы. В результате пострадали пять человек, среди которых один ребенок
Для обогрева пострадавших на месте ДТП находится автобус Мосгортранса.
Из-за происшествия движение в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыли. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.
В общей сложности на западе Москвы столкнулись 54 автомобиля, сообщили ранее СМИ со ссылкой на экстренные службы. В результате пострадали пять человек, среди которых один ребенок
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