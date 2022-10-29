Два человека пострадали в ДТП с последующим пожаром в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с последующим пожаром произошло в подмосковном Жуковском, сообщает ТАСС. В результате аварии пострадали два человека.

Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в препятствие, после чего машина загорелась. Авария произошла ночью на улице Туполева в районе дома № 26. По предварительным данным, за рулем Volkswagen был водитель 2001 года рождения. Он и его пассажир получили телесные повреждения, их госпитализировали.

Полиция устанавливают все обстоятельства произошедшего. По некоторым данным, в ДТП попал каршеринговый автомобиль.

Ранее ДТП с участием автобуса и грузовика произошло в ульяновском Димитровграде. В результате аварии пострадали шесть человек.

Транспортные средства столкнулись днем 25 октября на проспекте Автостроителей. Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних детей – 2005 и 2006 годов рождения. Троим оказали необходимую медицинскую помощь, еще троих осмотрели и отпустили домой.



ДТП с участием иномарки и полицейского мотоцикла произошло в центре Москвы

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