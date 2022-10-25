Девушка-подросток погибла при опрокидывании грузовика на остановку в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Девушка-подросток погибла в Ленинском городском округе в Подмосковье в результате ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел утром 25 октября на участке дороги в деревне Дроздово.

"Автомобиль вылетел с проезжей части и опрокинулся на автобусную остановку, на которой в тот момент находилась 16-летняя девушка. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм", – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники ГУ СК выступают с просьбой к прокурору о передаче уголовного дела в СК по городу Видное. В ведомстве считают, что это позволит вести расследование дела всесторонне и объективно.

До этого в результате ДТП в Ходынском тоннеле на Ленинградском проспекте в Москве погиб один человек. Второй пострадавший получил ранения.

Ранее в ДТП с маршруткой в Ленинградской области погиб один человек и были ранены шесть. Сообщалось, что авария произошла из-за того, что водитель маршрутки не справился с ее управлением. Это привело к в тому, что машина съехала в кювет и перевернулась.

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