Автобус врезался в семь припаркованных автомобилей на западе столицы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

На западе столицы водитель автобуса коммерческого перевозчика не справился с управлением и врезался в семь припаркованных автомобилей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Организатор перевозок".

"Сегодня в 02:31 по адресу улица Вяземская, дом 12, корпус 1, произошло ДТП с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк 20", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что перед аварией водитель транспортного средства завершил смену и ехал без пассажиров в автопарк.

По предварительным данным, во время движения автобуса водитель не справился с управлением.

"Перевозчик возместит весь ущерб пострадавшим согласно правовому полю", – отметили в пресс-службе.

Обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Ранее сообщалось, что маршрутка врезалась в отбойник и опрокинулась на 29-м километре Киевского шоссе.

В автобусе находились 25 человек, рассказали в МЧС. В результате аварии пострадали десять человек, погибла 35-летняя женщина.



Один человек погиб в аварии на Киевском шоссе в ТиНАО

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