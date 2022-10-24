16:10Происшествия
Автобус врезался в семь припаркованных автомобилей на западе столицы
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
На западе столицы водитель автобуса коммерческого перевозчика не справился с управлением и врезался в семь припаркованных автомобилей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Организатор перевозок".
"Сегодня в 02:31 по адресу улица Вяземская, дом 12, корпус 1, произошло ДТП с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк 20", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что перед аварией водитель транспортного средства завершил смену и ехал без пассажиров в автопарк.
По предварительным данным, во время движения автобуса водитель не справился с управлением.
"Перевозчик возместит весь ущерб пострадавшим согласно правовому полю", – отметили в пресс-службе.
Обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
Ранее сообщалось, что маршрутка врезалась в отбойник и опрокинулась на 29-м километре Киевского шоссе.
В автобусе находились 25 человек, рассказали в МЧС. В результате аварии пострадали десять человек, погибла 35-летняя женщина.
Один человек погиб в аварии на Киевском шоссе в ТиНАО
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