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16:34

Происшествия

Пассажирский поезд столкнулся с КамАЗом под Тамбовом

Фото: 68.mchs.gov.ru

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского поезда и КамАЗа случилось под Тамбовом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

ДТП произошло на Лазовском переезде в Сампурском районе Тамбовской области. В результате аварии один человек погиб, восемь получили травмы. Также еще один на данный момент остается заблокированным.

Ранее водитель автобуса насмерть сбил мальчика на самокате на Литовском бульваре в Москве. Уточнялось, что рейсовый автобус наехал на ребенка, который пересекал проезжую часть. Мальчик ехал на самокате в зоне пешеходного перехода. От полученных травм он скончался.

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