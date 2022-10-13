Уголовное дело возбудили после гибели четырех подростков в ДТП в Дмитрове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту ДТП в подмосковном Дмитрове, в котором погибли четыре подростка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело было возбуждено по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Авария произошла ночью в четверг, 13 октября, на улице Бирлово Поле в Дмитрове. За рулем Peugeot, который врезался в грузовой автомобиль, стоявший на обочине, находился 15-летний подросток. Уточняется, что иномарка принадлежала его матери.

По данным подмосковной прокуратуры, всего на тот момент в легковушке было пятеро подростков. Водитель и три пассажира Peugeot погибли на месте.

По факту ДТП прокуратурой была организована проверка. На место ЧП выезжал зампрокурора области Александр Благородов и городской прокурор Дмитрова Андрей Пашков.

До этого два человека погибли в результате ДТП, которое произошло на трассе в Сергиево-Посадском городском округе. Еще три человека госпитализировали.

Ранее водитель Mercedes насмерть сбил женщину на остановке на западе столицы.Водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар, где сбил стоящую на остановке женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

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