16:47Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП на юге Москвы
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Четыре человека пострадали в результате ДТП на 57 километре МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел в районе Молодогвардейской улицы. Там столкнулись легковые автомобили Mazda и Hyundai.
"В результате дорожной аварии пострадали водитель и три пассажира автомобиля Hyundai. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на место инцидента были вызваны сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.
Ранее смертельно ДТП произошло на трассе в Сергиево-Посадском городском округе. Водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser. В результате погибли два человека, еще трое пострадали.
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