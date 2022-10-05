05 октября, 22:51Происшествия
Девять человек пострадали в результате ДТП с маршруткой в Подмосковье
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Девять человек пострадали при столкновении маршрутки с иномаркой на трассе в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.
Инцидент произошел на 28-м километре трассы "Дон".
"По предварительной информации, водитель 1967 года рождения, управляя маршрутным транспортным средством, не справился с управлением, в результате чего совершил попутное столкновение с автомобилем "Мицубиси"", – сообщили в ведомстве.
Там добавили, что в результате происшествия двое из девяти пострадавших были госпитализированы.
До этого стало известно, что водитель Mercedes насмерть сбил женщину на остановке на западе столицы.
Водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар, где сбил стоящую на остановке женщину. От полученных травм она скончалась на месте.
Ранее трое подростков в Красноярском крае попали в больницу с различными травмами, которые они получили в ДТП на угнанном автомобиле.
Водитель не справился с управлением, машину унесло в кювет с последующим опрокидыванием. Автомобиль полностью выгорел.
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