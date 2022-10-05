Девять человек пострадали в результате ДТП с маршруткой в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Девять человек пострадали при столкновении маршрутки с иномаркой на трассе в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел на 28-м километре трассы "Дон".

"По предварительной информации, водитель 1967 года рождения, управляя маршрутным транспортным средством, не справился с управлением, в результате чего совершил попутное столкновение с автомобилем "Мицубиси"", – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в результате происшествия двое из девяти пострадавших были госпитализированы.

До этого стало известно, что водитель Mercedes насмерть сбил женщину на остановке на западе столицы.

Водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар, где сбил стоящую на остановке женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Ранее трое подростков в Красноярском крае попали в больницу с различными травмами, которые они получили в ДТП на угнанном автомобиле.

Водитель не справился с управлением, машину унесло в кювет с последующим опрокидыванием. Автомобиль полностью выгорел.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!