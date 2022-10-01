Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Автомобиль наехал на двух пешеходов на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации Главного управления МВД РФ по городу, ДТП произошло днем в субботу, 1 октября. На пересечении Дмитровского шоссе с улицей 800-летия Москвы столкнулись две машины. В результате аварии одна из них наехала на двух пешеходов.

Пешеходы получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы. В настоящее время проводится проверка.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Peugeot наехал на женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на юго-востоке Москвы.

До этого стало известно, что на юго-западе Москвы водитель такси, который пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил курьера, передвигавшегося на моноколесе. 34-летний мужчина скончался от полученных травм. Инцидент произошел на Профсоюзной улице.



Автомобиль сбил пешеходов на севере Москвы

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