Автомобиль Peugeot сбил женщину на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля Peugeot наехал на женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на юго-востоке Москвы.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России, инцидент произошел напротив дома 36 на Волжском бульваре.

Пострадавшую госпитализировали с различными телесными повреждениями. По факту ДТП начата проверка.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы водитель такси, который пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил курьера, передвигавшегося на моноколесе. 34-летний мужчина скончался от полученных травм. Инцидент произошел на Профсоюзной улице.

До этого в Пермском крае водитель сбил на пешеходном переходе семью из трех человек и скрылся. ДТП произошло на дороге Соликамск – Красновишерск. В результате аварии скончалась 47-летняя женщина. Еще двое – 53-летний мужчина и 20-летняя девушка – были госпитализированы с тяжелыми травмами.