Водитель фургона сбил 5-летнюю девочку на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На востоке Москвы водитель фургона Ford сбил малолетнего ребенка, после чего скрылся с места ДТП. Об этом в своем телеграм-канале сообщила столичная Госавтоинспекция.

"На Первомайской улице у дома 28/24 водитель автомобиля Ford Transit совершил наезд на пятилетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате в сопровождении мамы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали. В настоящее время идет расследование инцидента. Водитель транспортного средства найден и привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП и непредоставление преимущества пешеходам.

Ранее в Прибрежном проезде на севере Москвы автомобиль такси сбил женщину с ребенком. Водитель такси не уступил дорогу BMW, от удара вылетел на тротуар и задел пешеходов. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.

