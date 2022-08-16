Автомобиль сбил велосипедиста в центре столицы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В столице автомобиль наехал на велосипедиста на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 18, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

Уточняется, что иномарка сбила велосипедиста-курьера, который пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте.

"Пострадавшего мужчину-велосипедиста в тяжелом состоянии доставили в медучреждение", – говорится в сообщении.

Как сообщает департамент транспорта, на месте происшествия работают оперативные службы.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших выясняется", – говорится в телеграм-канале Дептранса.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы автомобиль такси после столкновения с BMW сбил женщину с ребенком. Авария произошла в Прибрежном проезде. Три человека были госпитализированы с различными травмами.