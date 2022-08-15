Водитель такси после ДТП сбил женщину с ребенком на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На севере Москвы автомобиль такси после столкновения с BMW сбил женщину с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"<...> водитель такси при повороте налево не уступил дорогу автомобилю BMW. В результате автомобиль такси от удара вылетел на тротуар, где находились женщина и восьмилетний ребенок", – говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла в Прибрежном проезде. Женщина, ребенок и водитель такси госпитализированы с различными травмами. Также отмечается, что прокуратура САО контролирует установление всех обстоятельств ДТП и принятие процессуального решения.

По данным пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, движение на участке, где произошла авария, осуществляется по полосе встречного движения. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали 2 человека. Водитель такси Hyundai столкнулся с тремя попутно следовавшими автомобилями. В результате пострадали водитель такси и его пассажирка. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.