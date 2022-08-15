Водитель без прав сорвался с горы на Алтае

Фото: vk.com/Инцидент Барнаул

Водитель без прав за управлением машины "УАЗ-2206" сорвался с горы в Республике Алтай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Инцидент произошел в окрестностях села Баштала в Усть-Коксинском районе. Пострадавшим оказался 25-летний местный житель, не справившийся с управлением авто.

Мужчина был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в отношении водителя составлен протокол по делу об административном правонарушении за управление транспортным средством без прав.

Ранее сообщалось, что в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали 2 человека. Водитель такси Hyundai столкнулся с тремя попутно следовавшими автомобилями. В результате пострадали водитель такси и его пассажирка. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

До этого на Рублевском шоссе в районе пересечения с Можайским шоссе произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работали оперативные службы города.