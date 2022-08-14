Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Рублевском шоссе

Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно

На Рублевском шоссе в районе пересечения с Можайским шоссе, дом 2, произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Как уточняется, движение в сторону Можайского шоссе осуществляется по одной полосе из трех. На месте работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что электробус маршрута с511 загорелся в районе дома 2 на Страстном бульваре около 17:00 5 августа. По предварительной информации, водитель заметил задымление в нижней части электробуса во время движения. Из-за этого он остановил транспорт и высадил всех пассажиров.