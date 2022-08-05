Двух человек госпитализировали после ДТП на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двух человек госпитализировали в результате ДТП на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

Два автомобиля столкнулись около 20:00 на Салтыковской улице.

Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что электробус маршрута с511 загорелся в районе дома 2 на Страстном бульваре около 17:00 5 августа. По предварительной информации, водитель заметил задымление в нижней части электробуса во время движения. Из-за этого он остановил транспорт и высадил всех пассажиров.

