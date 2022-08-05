Автомобиль перевернулся на Новопеределкинской улице в Москве

Москва 24

В результате ДТП на Новопеределкинской улице в Москве перевернулся автомобиль.

По информации очевидцев, три машины попали в аварию. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Ранее микроавтобус столкнулся с легковушкой на 35-м километре Киевского шоссе в ТиНАО. В результате пострадали семь человек.

ДТП произошло в районе съезда на Проектируемый проезд № 7034 при движении в сторону МКАД. По предварительным данным, "Газель" врезалась в стоящий автомобиль. В микроавтобусе пострадали шесть человек, еще один получил травмы в легковушке.