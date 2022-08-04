Гендиректор консалтинговой компании попал в ДТП в столице – СМИ

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Гендиректор консалтинговой компании "Атлант Оценка" Денис Степанов попал в ДТП в Москве. В момент аварии он был на мотоцикле, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Около 08:47 по московскому времени на Нижегородской эстакаде произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля, в результате пострадал мотоциклист. Им оказался Денис Степанов, генеральный директор консалтинговой компании "Атлант Оценка", – рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в районе Ново-Переделкино произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. В результате аварии пострадал мотоциклист. Уточнялось, что авария произошла в районе дома 9 по улице Лукинской.

