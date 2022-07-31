Пять человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в Приамурье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль Toyota Noah врезался в припаркованный на обочине КАМАЗ на автодороге в Белогорском муниципальном округе в 38 километрах от Благовещенска. Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональном УМВД.

В ведомстве добавили, что погибли водитель и пассажиры микроавтобуса. Это мужчины 2003, 1995 и 1993 годов рождения. Личности еще двух жертв пока не установлены.

Возбуждено дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ранее сообщалось, что микроавтобус Ford Transit направлялся из села Языково в Уфу. На 1 413-м километре трассы автомобиль въехал в КамАЗ, который стоял в крайней полосе на месте дорожных работ. В результате пострадали шесть человек.

