Семья из пяти человек погибла в ДТП на Кубани

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Семья из пяти человек, включая трех детей, погибла в ДТП на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД России.

По данным Госавтоинспекции, водитель Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся грузовиком Mercedes.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края рассказали ТАСС, что происшествие случилось на дороге Роговская – Приморско-Ахтарск. В результате погибли пять жителей Санкт-Петербурга (водитель, его супруга и трое детей), которые находились в легковом автомобиле.

Прокуратура по факту аварии организовала проверку.

Ранее сообщалось, что при столкновении автобуса и легковушки в Красноярском крае два человека погибли, еще три пострадали. По предварительной информации, на 189-м километре автодороги Красноярск – Енисейск автомобиль Toyota Ractis под управлением водителя 1992 года рождения столкнулся с пассажирским автобусом Iveco под управлением водителя 1987 года рождения.

