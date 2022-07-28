Три человека пострадали после наезда BMW на столб в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

BMW врезался в столб в Москве. В результате пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Происшествие случилось возле владения 1б на улице Островитянова. В результате инцидента пострадали двое детей и один взрослый.

На месте работают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что при столкновении автобуса и легковушки в Красноярском крае два человека погибли, еще три пострадали. Один из них – ребенок. Автомобиль Toyota Ractis под управлением водителя 1992 года рождения столкнулся с пассажирским автобусом Iveco под управлением водителя 1987 года рождения.

