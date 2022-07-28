Трех человек госпитализировали после смертельного ДТП с автобусом в Красноярском крае

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При столкновении автобуса и легковушки в Красноярском крае два человека погибли, еще три пострадали. Один из пострадавших – ребенок, сообщает региональный Минздрав.

"По предварительной информации, сегодня около 07:00 на 189-м километре автодороги Красноярск – Енисейск автомобиль Toyota Ractis под управлением водителя 1992 года рождения столкнулся с пассажирским автобусом Iveco под управлением водителя 1987 года рождения. В результате ДТП водитель и пассажир Toyota погибли на месте", – говорится в сообщениии на сайте регионального МВД.

Там уточнили, что в момент аварии в автобусе находились 14 человек. 11 из них потребовалась помощь медиков, однако в госпитализации нуждались только трое. Пострадавший ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

В ведомстве отметили, что сейчас решается вопрос о переводе двух взрослых пациентов в Лесосибирскую межрайонную больницу.

Ранее 6 человек погибли и 10 пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Башкирии. Автобус направлялся из села Языково в Уфу. Столкновение произошло на 1 413-м километре трассы. В момент аварии грузовик стоял в крайней полосе на месте дорожных работ.

