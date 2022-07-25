В ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Липецке пострадали 15 человек

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ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля произошло в Липецке, сообщает ТАСС.

Транспортные средства столкнулись на улице Катукова. В результате происшествия травмы получили 15 человек, в том числе ребенок. Погибших нет.

На место прибыли семь бригад скорой помощи. Всех пострадавших осмотрели медики и оказали необходимую помощь. В больницу доставили шестерых взрослых. Также госпитализировали 14-летнего подростка.

Ранее 6 человек погибли и 10 пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Башкирии. Автобус направлялся из села Языково в Уфу. Столкновение произошло на 1 413-м километре трассы. В момент аварии грузовик стоял в крайней полосе на месте дорожных работ.

До этого в Солонешенском районе Алтайского края автобус, перевозивший группу из 33 детей, съехал с дороги и опрокинулся. В результате пострадали четыре ребенка и водитель. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

