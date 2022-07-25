Шесть человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Башкирии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шесть человек погибли и десять пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Башкирии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный госинспектор ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

"Сегодня в дежурную часть МВД по Республике Башкортостан около 11:00 (09:00 по московскому времени. – Прим. ред.) поступило сообщение о столкновении микроавтобуса Ford Transit и КамАЗа", – написал он.

Севастьянов уточнил, что автобус направлялся из села Языково в Уфу. Столкновение произошло на 1 413-м километре трассы. В момент аварии грузовик стоял в крайней полосе на месте дорожных работ.

В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее в Солонешенском районе Алтайского края автобус, перевозивший группу из 33 детей, съехал с дороги и опрокинулся. В результате пострадали четыре ребенка и водитель. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

