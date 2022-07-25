Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане – посольство

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Среди пассажиров автобуса и автомобилей, попавших в ДТП в Доминикане, россиян не было. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

"По предварительным данным местной полиции, россиян среди пострадавших в аварии не было", – рассказал глава отделения посольства РФ в Пунта-Кане Вячеслав Панков.

Об инциденте минувшей ночью сообщали местные СМИ. Отмечалось, что на юге страны в муниципалитете Лос-Какаос у туристического автобуса отказали тормоза, после чего он врезался в несколько машин.

В результате пострадали по меньшей мере 40 человек. По некоторым данным, еще четыре человека погибли.

