Пять человек погибли в ДТП в Томской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Томской области"

Пять человек погибли в аварии на трассе Белый Яр – Колпашево в Томской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По предварительным данным, автомобиль Toyota Corolla съехал в канаву с водой, а водитель и пассажиры захлебнулись.

"При поднятии транспортного средства из кювета в салоне обнаружено пять погибших. По предварительным данным, автомобиль съехал в кювет, водитель и пассажиры захлебнулись водой", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Расследование обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры Верхнекетского района Томской области.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием автобуса произошло на трассе М-5 "Урал" в Самарской области. В результате происшествия пострадали шесть человек, включая ребенка.

По предварительным данным, водитель 1967 года рождения за рулем автобуса ПАЗ не справился с управлением, съехал в правый кювет и опрокинулся. Это произошло, когда он двигался по улице Гаражной города Сызрани трассы М-5 "Урал" в направлении улицы Нефтепроводной.

