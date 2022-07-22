Пять человек погибли в ДТП в Томской области

15:54
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Томской области"
Пять человек погибли в аварии на трассе Белый Яр – Колпашево в Томской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По предварительным данным, автомобиль Toyota Corolla съехал в канаву с водой, а водитель и пассажиры захлебнулись.
"При поднятии транспортного средства из кювета в салоне обнаружено пять погибших. По предварительным данным, автомобиль съехал в кювет, водитель и пассажиры захлебнулись водой", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Расследование обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры Верхнекетского района Томской области.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием автобуса произошло на трассе М-5 "Урал" в Самарской области. В результате происшествия пострадали шесть человек, включая ребенка.
По предварительным данным, водитель 1967 года рождения за рулем автобуса ПАЗ не справился с управлением, съехал в правый кювет и опрокинулся. Это произошло, когда он двигался по улице Гаражной города Сызрани трассы М-5 "Урал" в направлении улицы Нефтепроводной.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: