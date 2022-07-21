Пешеход и пассажир автобуса пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Пешеход и пассажир автобуса пострадали в результате ДТП на юго-востоке столицы, сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

В районе перекрестка Краснодарской и Тихорецкой улиц произошла авария с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк № 20".

"Водитель легкового автомобиля подрезал автобус, в результате чего произошел наезд на тротуар", – говорится в публикации.

Отмечается, что пострадавшие получили легкие травмы, им была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в больнице скончалась одна из пострадавших в результате ДТП на Алтуфьевском шоссе, где водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado совершил наезд на двух женщин-пешеходов 1974 и 1993 годов рождения.

Уточнялось, что светофор, расположенный на данном пешеходном переходе, в момент аварии не работал. Сотрудники полиции начали проверку по факту аварии.