Полиция начала проверку после наезда автомобиля на двух женщин на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Сотрудники полиции начали проверку по факту наезда автомобиля на двух женщин на нерегулируемом пешеходном переходе на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado совершил наезд на двух женщин-пешеходов 1974 и 1993 годов рождения. Уточняется, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"В результате происшествия пострадали мать и дочь. У девушки 1993 года рождения диагностированы открытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа, медики сейчас борются за ее жизнь", – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что светофор, расположенный на данном пешеходном переходе, в момент аварии не работал.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП с участием машины полиции и Mercedes на юго-западе Москвы. Автомобили столкнулись на регулируемом перекрестке в районе дома 28 по Севастопольскому проспекту. Пострадавших доставили в больницу с различными травмами.