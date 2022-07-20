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Москва 24

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Общество

14:11

Названы самые частые причины ДТП в Москве

общество

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Москве наибольшее количество ДТП произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции, очередности проезда, а также несоответствия скорости дорожным условиям. Об этом говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции столицы.

С начала года в Москве зарегистрировали 3 738 аварий. В них 147 человек погибли, 4 267 пострадали.

"Причиной гибели людей в результате ДТП чаще всего становились нарушения, связанные с несоответствием скорости дорожным условиям, переход проезжей части в неустановленном месте и нарушение правил проезда пешеходного перехода", – говорится в сообщении.

В ГИБДД напомнили водителям и пешеходам, что внимательность является основной мерой безопасности. Автомобилистов призвали быть внимательнее при движении в жилых зонах и спальных кварталах. Отмечается, что именно в таких районах увеличены пешеходные потоки и детская активность.

Ранее в Дептрансе сообщили, что по итогам первого полугодия 2022 года Москва осталась лидером среди городов РФ по безопасности дорожного движения. Социальный риск за указанный период составил менее 1,2 погибшего в ДТП на 100 000 жителей.

Однако количество жертв остается неутешительным. Согласно полученным данным за первые полгода 2022 года, на дорогах погибли 147 человек. Показатель вырос в сравнении с прошлым годом на 4%, добавили в Дептрансе.

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