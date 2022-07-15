Число личных автомобилей на дорогах Москвы сократилось на 11%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Число личных автомобилей на столичных дорогах сократилось на 11% по сравнению с прошлым годом, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Число же пассажиров, пользующихся городским транспортом, напротив, выросло на 11%.
По словам Ликсутова, это хорошая тенденция, которая показывает удобство городского транспорта. Заммэра подчеркнул, что по поручению Сергея Собянина столица продолжит делать все возможное, чтобы еще больше людей оценили комфорт городского транспорта.
"Мы видим, что мобильность в городе растет: Москва живет нормальной жизнью, люди чаще ездят в места отдыха, парки, бизнес- и торговые центры и для этих поездок выбирают именно городской транспорт", – цитирует Ликсутова телеграм-канал Дептранса.
Там также указали, что на метро в рабочий день совершается 6,55 миллиона поездок, что на 18% больше, чем в прошлом году за это же время. На наземном транспорте совершились 3,24 миллиона поездок. Это на 11% больше, чем в прошлом году.
Между тем на МЦД в день совершается 570 тысяч поездок – на 14% больше, чем годом ранее. На электричках внутри Москвы – 840 тысяч поездок, что на 11% больше. На такси ежедневно совершается 1,57 миллиона поездок – на 9% больше, а на личных авто – 7,54 миллиона поездок, что на 11% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в первой половине 2022 года в Москве наблюдался рост популярности городского общественного транспорта. За полгода среднесуточный пассажиропоток вырос на 6%.
Кроме того, жители Москвы стали чаще ездить в городские парки. По данным аналитиков, пассажиропоток станций вблизи крупных парковых зон в выходные увеличился на 18%. Также значительно выросло число поездок на МЦД внутри Москвы: их число увеличилось на 86% по сравнению с показателем 2019 года. Это свидетельствует о том, что наземное метро является востребованным внутри города.
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