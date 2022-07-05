Собянин отметил растущую популярность городского транспорта среди москвичей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В первой половине 2022 года в Москве наблюдался рост популярности городского общественного транспорта, за полгода среднесуточные пассажиропоток вырос на 6%, заявил Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Такой предварительный итог работы столичного транспортного комплекса градоначальник подвел в ходе заседания президиума городского правительства, которое состоялось во вторник, 5 июля.

"Пожалуй, основным трендом последних месяцев стало возрождение популярности и рост пассажиропотока в городском транспорте Москвы. По итогам I полугодия 2022 года среднесуточное число поездок в рабочие дни на городском транспорте выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля поездок на городском транспорте Москвы увеличилась на 4 процентных пункта, составив 66%", – указано в материале.

По данным властей, средняя продолжительность поездки на общественном транспорте в час пик от МКАД до центра Москвы с 2010 года сократилась с 67 до 54 минут (-19%), однако данный показатель не изменился в течение первого полугодия 2022 года. Тем не менее анализ пассажиропотоков свидетельствует о существенном росте мобильности горожан. Наибольший рост количество пассажиров в будни отмечается на новых станциях метрополитена, расположенных в ТиНАО и на Большой кольцевой линии.

"Так, в мае 2022 года в рабочие дни пассажиропоток станций метро вблизи крупных бизнес-центров вырос на 6%, что говорит об увеличении деловой активности в Москве. При этом в части БЦ поток пассажиров восстанавливается быстрее – это офисы "Москва-Сити", ОАО "РЖД", "Порт Плаза", – говорится в сообщении.

Кроме того, жители Москвы стали чаще ездить в городские парки. По данным аналитиков, пассажиропоток станций вблизи крупных парковых зон в выходные увеличился на 18%. Также значительно выросло число поездок на МЦД внутри Москвы – их число увеличилось на 86% по сравнению с показателем 2019 года. Это свидетельствует о том, что наземное метро является востребованным внутри города.

В феврале Собянин утвердил планы развития транспортной системы города на текущий год. Одним из главных планов является завершение строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В 2023 году она уже должна быть полностью открыта для пассажиров. Также намечено строительство трех новых и реконструкция семи существующих железнодорожных станций.