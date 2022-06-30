Пассажиры совершили более 750 млн поездок по МЦК со дня его запуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С момента запуска МЦК пассажиры совершили по нему уже больше 750 миллионов поездок, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что в среднем в рабочий день по кольцу проезжают около 550 тысяч раз. Рекорд в этом году зафиксировали 18 марта – было совершено более 598 тысяч поездок.

Ликсутов добавил, что с запуска МЦК был обновлен подвижной состав, сокращен интервал движения поездов до 4 минут в часы пик и внедрены современные пассажирские сервисы Московского транспорта.

"По поручению Сергея Собянина продолжаем развитие рельсовых видов общественного транспорта – в том числе Московского центрального кольца. Сейчас с коллегами из РЖД обсуждаем возможность запустить на кольце новые двухэтажные поезда российского производства – это станет еще одним важным этапом развития МЦК", – заявил он.

По итогам мая в рабочие дни чаще всего пассажиры МЦК выбирали станции "Нижегородская" – 46,3 тысячи поездок в сутки, "Площадь Гагарина" – 40,7 тысячи поездок в сутки, "Ростокино" – 36,6 тысячи поездок в сутки, а также "Ботанический сад" – 28,7 тысячи поездок и "Кутузовская" – 27,4 тысячи поездок.

На сегодняшний день МЦК состоит из 31 станции, 26 пересадок на метро и 10 – на девять железнодорожных направлений, включая пять пересадок на МЦД-1 и МЦД-2.

Благодаря проекту улучшилась транспортная доступность 34 районов, где в совокупности проживают свыше трех миллионов человек.

Ранее Ликсутов уже говорил, что городские власти обсуждают возможность запуска двухэтажных поездов на Московском центральном кольце. Он отметил, что производители получат новые заказы, а участники рынка будут стремиться к организации дополнительного производства. К положительным эффектам глава Дептранса также отнес появление новых рабочих мест и улучшение качества оборудования и импортозамещения, а также развитие промышленного потенциала с учетом наложенных на Россию санкций.

Отдельное внимание будет уделено созданию комфортной среды для пассажиров. Так, в обновленных вагонах будут размещены крепления для велосипедов, зарядки для электросамокатов, а также порты для зарядки гаджетов. Помимо этого, вагоны прорабатываются с наличием мест для пассажиров с ограничениями по здоровью, появятся также туалетные комнаты с пеленальными столиками.

