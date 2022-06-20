Двухэтажные поезда могут запустить на МЦК

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что городские власти обсуждают с РЖД возможность запуска двухэтажных поездов на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина совместно с коллегами из РЖД мы прорабатываем специальные технические требования к новому подвижному составу. Он будет на 100% продуктом и разработкой отечественных производителей. Создание двухэтажного электропоезда усилит экономику страны", – заявил специалист.
Ликсутов отметил, что производители получат новые заказы, а участники рынка будут стремиться к организации дополнительного производства. К положительным эффектам глава Дептранса также отнес появление новых рабочих мест и улучшение качества оборудования и импортозамещения, а также развитие промышленного потенциала с учетом наложенных на Россию санкций.
Отдельное внимание будет уделено созданию комфортной среды для пассажиров. Так, в обновленных вагонах будут размещены крепления для велосипедов, зарядки для электросамокатов, а также порты для зарядки гаджетов. Помимо этого, вагоны прорабатываются с наличием мест для пассажиров с ограничениями по здоровью, появятся также туалетные комнаты с пеленальными столиками.
Проект новых двухэтажных вагонов будет учитывать положительный опыт более широких дверей на поездах "Иволга" и "Москва 2020". В новых составах число дверей может быть увеличено до трех на один вагон.
Ранее в июне мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый городской вокзал Печатники на МЦД-2. Градоначальник рассказал, что за счет новой станции и работы МЦД будет улучшена транспортная доступность трех районов столицы, в которых проживают порядка 300 тысяч человек.
Двухэтажные поезда запустят на МЦК
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