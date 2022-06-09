Поезда МЦД за 2,5 года перевезли 400 млн пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда Московских центральных диаметров (МЦД) с момента запуска перевезли 400 миллионов пассажиров, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"400 миллионов – столько пассажиров перевезли МЦД за 2,5 года работы, это в 32 раза больше, чем население Москвы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в будни МЦД-1 и МЦД-2 пользуются 585 тысяч человек.

"177 миллионов перевез МЦД-1, 223 миллиона – МЦД-2. Благодаря диаметрам изменились транспортные привычки жителей Москвы и Московской области, которые чаще стали пользоваться новым наземным метро, в том числе для коротких поездок внутри Москвы", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он отметил, что пассажирам доступны удобная тарифная система и сервисы, а также современные поезда.

Ранее Ликсутов рассказал, что МЦД-3 и МЦД-4 планируют запустить в конце 2023 года. По его словам, на каждой линии будет около 70–80 станций с огромным количеством пересадок на линии метро и МЦК. Он отметил, что МЦД-4 соединит семь московских центральных вокзалов и станет альтернативой Кольцевой линии метро.

До этого заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что строительство и реконструкция 11 станций ведется на будущем МЦД-4. Предполагается, что с открытием диаметра улучшится транспортное обслуживание 23 районов города, в которых проживают более 2,5 миллиона человек.

