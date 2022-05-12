Бочкарев рассказал о строительстве и реконструкции 11 станций на маршруте МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство и реконструкция 11 станций ведется на будущем четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4), рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С начала этого года завершено строительство 1-го этапа нового остановочного пункта Минская, а также реконструкция станции Толстопальцево. До конца года планируется завершить реконструкцию еще четырех платформ", – рассказал заммэра.

Бочкарев уточнил, что это остановочные пункты Мещерская, Переделкино, Лесной городок и Очаково.

"Всего же на МЦД-4 сегодня продолжаются работы на 11 станциях, ведется 2-й этап строительства станции Минская, возводятся новые остановочные пункты Поклонная, Кутузово и Камушки, на существующих платформах Каланчевская, Беговая и Белорусский вокзал ведутся работы по реконструкции", – добавил Бочкарев.

Предполагается, что с открытием МЦД-4 улучшится транспортное обслуживание 23 районов города, в которых проживают более 2,5 миллиона человек.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории станции Санино будущего МЦД-4. Станция была открыта в марте 2020 года в поселении Марушкинском ТиНАО. В настоящее время там функционирует одна платформа с вестибюлем. Вторую платформу с вестибюлем планируют открыть в 2022 году.

Проект благоустройства сделает акцент на пешеходное и велосипедное движение, создание комфортных условий для пассажиров наземного общественного транспорта.

