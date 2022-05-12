Бочкарев рассказал о строительстве и реконструкции 11 станций на маршруте МЦД-4

12:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Строительство и реконструкция 11 станций ведется на будущем четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4), рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"С начала этого года завершено строительство 1-го этапа нового остановочного пункта Минская, а также реконструкция станции Толстопальцево. До конца года планируется завершить реконструкцию еще четырех платформ", – рассказал заммэра.
Бочкарев уточнил, что это остановочные пункты Мещерская, Переделкино, Лесной городок и Очаково.
"Всего же на МЦД-4 сегодня продолжаются работы на 11 станциях, ведется 2-й этап строительства станции Минская, возводятся новые остановочные пункты Поклонная, Кутузово и Камушки, на существующих платформах Каланчевская, Беговая и Белорусский вокзал ведутся работы по реконструкции", – добавил Бочкарев.
Предполагается, что с открытием МЦД-4 улучшится транспортное обслуживание 23 районов города, в которых проживают более 2,5 миллиона человек.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории станции Санино будущего МЦД-4. Станция была открыта в марте 2020 года в поселении Марушкинском ТиНАО. В настоящее время там функционирует одна платформа с вестибюлем. Вторую платформу с вестибюлем планируют открыть в 2022 году.
Проект благоустройства сделает акцент на пешеходное и велосипедное движение, создание комфортных условий для пассажиров наземного общественного транспорта.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: