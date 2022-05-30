Более 250 элементов навигации заменили в метро Москвы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 250 элементов навигации заменили с начала 2022 года в столичной подземке, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в ведомстве по поручению Сергея Собянина уделяют особое внимание обратной связи, получаемой от жителей города.

"Один из ключевых вопросов нашей работы, где отзывы особенно важны, – это навигация в транспорте. Жители сами подсказывают нам, что улучшить, например, какую информацию убрать или добавить с элементов навигации", – сообщил Ликсутов.

Работы по замене деталей навигации включали в себя добавление названий улиц, корректировку макетов указателей и нанесение на элементы навигации новых объектов.

Ранее сообщалось, что на 25 станциях Московского центрального кольца (МЦК) пронумеровали выходы. До конца июня выходы пронумеруют на всех станциях, пассажирам станет легче ориентироваться на платформах с несколькими выходами.

Навигация в подземке и на МЦК помогает пассажирам ориентироваться в переплетении линий и находить удобные маршруты. В конце 2021 года перед открытием 10 станций БКЛ заменили свыше 30 тысяч схем подземки и 59 тысяч указателей на объектах метро и в поездах.

Ориентироваться на МЦК также помогают лайтбоксы, то есть световые панели с названиями станций, и специальная напольная разметка. Она обозначает зону для посадки, вагоны с местами для инвалидов-колясочников и креплениями для велосипедов.

