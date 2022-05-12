Новый формат сервис-центра тестируют в вестибюле "Савеловской" БКЛ метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новый формат сервис-центра тестируется в вестибюле станции "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщается в телеграм-канале московского Дептранса.

"Теперь в одной очереди не будут стоять люди, которые оплачивают проезд, и те, которым нужна только консультация. Обслуживание станет быстрее и удобнее. Если тест пройдет успешно, запустим проект на других станциях", – отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

В центре можно получить следующие услуги:



заменить неисправные проездные билеты;

перенести услуги с неработающей "Тройки" на новую;

получить временные билеты учащимся и студентам, которые дают при перевыпуске основных;

узнать о тарифах на проезд.

Более 500 пассажиров уже обратились в сервис-центр, добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что с 1 мая школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры могут приобретать проездные билеты в любой день месяца и пользоваться ими в течение 30 или 90 дней. До этого проездной действовал только до конца календарного месяца вне зависимости от дня его покупки.