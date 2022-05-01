С 1 мая в Москве начали действовать новые условия для школьных и студенческих проездных

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С 1 мая школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры смогут приобретать проездные билеты в любой день месяца и пользоваться ими в течение 30 или 90 дней.

Раньше проездной действовал только до конца календарного месяца вне зависимости от дня его покупки.

Как ранее отмечал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, теперь пользоваться проездными билетами станет удобнее и выгоднее. Он напомнил, что условия были изменены по поручению Сергея Собянина.

Он также выразил уверенность, что из-за изменения правил очереди в кассах первого числа месяца сократятся на четверть.

Ранее в столице увеличили сроки ранней продажи билетов на междугородние автобусы. Теперь билеты можно приобрести за 2,5 месяца до поездки. Ранее купить проездной документ можно было только за месяц до даты выезда.