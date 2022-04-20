Проездные для обучающихся в Москве с 1 мая будут действовать 30 или 90 дней со дня покупки

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Московские студенты, школьники, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры с 1 мая смогут записывать проездные на 30 или 90 дней на социальную карту в любой день месяца. При этом ранее билет действовал до конца календарного месяца вне зависимости от дня его покупки.

"По поручению мэра Москвы С. Собянина изменили условия действия проездных билетов на карте москвича для студентов и школьников – теперь пользоваться ими будет удобнее и выгоднее", – приводит телеграм-канал московского Дептранса слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его мнению, очереди в кассах первого числа месяца сократятся на четверть.

Ранее в Москве запустили пилотный проект по пополнению "Тройки" в двух киосках печати. Если он будет пользоваться популярностью у москвичей, киосков с билетами станет больше.