В столичный транспорт поступили первые "Тройки" с отечественным чипом

В столичном транспорте начали тестировать "Тройку" с российским чипом. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, первая партия уже поступила к городским перевозчикам – это 1 000 карт. Как сообщили в Дептрансе, замена чипа никак не скажется работе "Тройки".

По словам заммэра, к концу 2022 года планируется разработать еще один чип для транспортной и банковской сфер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.