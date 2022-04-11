Воробьев поручил организовать размещение эвакуированных из дома в Ступине жильцов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил организовать размещение жильцов, эвакуированных из дома в Ступине, где произошел взрыв газа. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Глава региона также отметил, что держит ситуацию со взрывом на контроле. На место происшествия выехали вице-губернатор Евгений Хромушин и министр энергетики Александр Самарин.

"Также работают экстренные службы. В причинах будем разбираться", – заявил Воробьев.

Взрыв произошел в городском округе Ступино в доме 4 по Центральному переулку. Согласно последней информации, жертвами происшествия стали два человека. Еще семь жильцов пострадали.

В МЧС рассказали, что в результате взрыва обрушились внешние панели 4–5-х этажей, на 4-м этаже также разрушились внутренние перегородки двух квартир. В ряде помещений выбиты окна. К устранению последствий привлечены 119 человек и 28 единиц техники.

После взрыва в жилом доме в Ступине от газоснабжения отключили 120 квартир. По данным Агентства "Москва", повреждены несущие конструкции подъездов № 3 и 4.

В экстренных службах считают предварительной причиной взрыва утечку газа из-за неисправности газового оборудования. По факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

