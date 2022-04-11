Названа предварительная причина взрыва газа в жилом доме в Ступине

Фото: телеграм-канал Mash

Представители экстренных служб назвали предварительную причину взрыва газа в подмосковном Ступине. Об этом сообщает ТАСС.

"Предварительная причина – утечка газа вследствие неисправности газового оборудования", – рассказал собеседник информагентства.

Взрыв произошел в городском округе Ступино, в доме 4, по Центральному переулку. В результате обрушились внешние панели 4–5-х этажей, на 4-м этаже также разрушились внутренние перегородки двух квартир. В ряде помещений выбиты окна.



Видео: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

По последним данным МЧС, вследствие взрыва погибли два человека, пять пострадали. Из здания эвакуировали 60 человек, в том числе 10 детей. Для жильцов дома организован пункт временного размещения во Дворце культуры.

В связи со взрывом проводится прокурорская проверка. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехали заместитель прокурора области Олег Черсков и Ступинский городской прокурор Михаил Атальянц.

Ранее сообщалось, что трое рабочих получили травмы при хлопке газа на стройке в Ханты-Мансийске. По данным следствия, инцидент случился утром 9 апреля. Хлопок газа произошел в семиэтажном строящемся дома на улице Гагарина.

