Названа предварительная причина взрыва газа в жилом доме в Ступине

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Фото: телеграм-канал Mash
Представители экстренных служб назвали предварительную причину взрыва газа в подмосковном Ступине. Об этом сообщает ТАСС.
"Предварительная причина – утечка газа вследствие неисправности газового оборудования", – рассказал собеседник информагентства.
Взрыв произошел в городском округе Ступино, в доме 4, по Центральному переулку. В результате обрушились внешние панели 4–5-х этажей, на 4-м этаже также разрушились внутренние перегородки двух квартир. В ряде помещений выбиты окна.
В связи со взрывом проводится прокурорская проверка. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехали заместитель прокурора области Олег Черсков и Ступинский городской прокурор Михаил Атальянц.
Ранее сообщалось, что трое рабочих получили травмы при хлопке газа на стройке в Ханты-Мансийске. По данным следствия, инцидент случился утром 9 апреля. Хлопок газа произошел в семиэтажном строящемся дома на улице Гагарина.
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