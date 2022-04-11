Один человек погиб и 10 пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ступине

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10 человек пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино. Еще один человек погиб, сообщается в пресс-службе МЧС России.

В министерстве уточнили, что на место происшествия направлены специалисты отрядов "Центрспас" и "Лидер".

По информации ведомства, взрыв произошел в городском округе Ступино, в доме 4, по Центральному переулку. В первую очередь пострадала квартира на четвертом этаже пятиэтажного шестиподъездного дома, впоследствии начался пожар.

В результате взрыва обрушились внешние панели 4–5-х этажей, на 4-м этаже также разрушились внутренние перегородки двух квартир. В ряде помещений выбиты окна. К устранению последствий привлечены 119 человек и 28 единиц техники.

Из здания были эвакуированы 60 человек, в том числе 10 детей. Пункт временного размещения для жильцов поврежденного дома оборудован во Дворце культуры в Ступине.

По факту происшествия проводится проверка, организованная прокуратурой Московской области.

Ранее сообщалось, что трое рабочих получили травмы при хлопке газа на стройке в Ханты-Мансийске. По данным следствия, инцидент случился утром 9 апреля. Хлопок газа произошел в семиэтажном строящемся дома на улице Гагарина.

