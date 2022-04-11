Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Ступине выросло до двух

Фото: пресс-служба МЧС Московской области

Два человека погибли и семь пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ступине, сообщает МЧС России. По предварительным данным, людей под завалами не осталось.

По информации ведомства, взрыв произошел в городском округе Ступино, в доме 4, по Центральному переулку. В первую очередь пострадала квартира на четвертом этаже пятиэтажного шестиподъездного дома, впоследствии начался пожар.



телеграм-канал прокуратуры Московской области

В результате взрыва обрушились внешние панели 4–5-х этажей, на 4-м этаже также разрушились внутренние перегородки двух квартир. В ряде помещений выбиты окна. К устранению последствий привлечены 119 человек и 28 единиц техники.

Из здания были эвакуированы 60 человек, в том числе 10 детей. Пункт временного размещения для жильцов поврежденного дома оборудован во Дворце культуры в Ступине.

По факту происшествия проводится проверка, организованная прокуратурой Московской области. Ситуацию держит на личном контроле губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Ситуацию держу на контроле. Поручил главе организовать размещение эвакуированных жильцов. На место выехали вице-губернатор Евгений Хромушин и министр энергетики Александр Самарин, также работают экстренные службы. В причинах будем разбираться", – написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что трое рабочих получили травмы при хлопке газа на стройке в Ханты-Мансийске. По данным следствия, инцидент случился утром 9 апреля. Хлопок газа произошел в семиэтажном строящемся дома на улице Гагарина.

