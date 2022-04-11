Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Ступине выросло до двух

07:45
Фото: пресс-служба МЧС Московской области
Два человека погибли и семь пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ступине, сообщает МЧС России. По предварительным данным, людей под завалами не осталось.
По информации ведомства, взрыв произошел в городском округе Ступино, в доме 4, по Центральному переулку. В первую очередь пострадала квартира на четвертом этаже пятиэтажного шестиподъездного дома, впоследствии начался пожар.
Из здания были эвакуированы 60 человек, в том числе 10 детей. Пункт временного размещения для жильцов поврежденного дома оборудован во Дворце культуры в Ступине.
По факту происшествия проводится проверка, организованная прокуратурой Московской области. Ситуацию держит на личном контроле губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Ситуацию держу на контроле. Поручил главе организовать размещение эвакуированных жильцов. На место выехали вице-губернатор Евгений Хромушин и министр энергетики Александр Самарин, также работают экстренные службы. В причинах будем разбираться", – написал Воробьев в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что трое рабочих получили травмы при хлопке газа на стройке в Ханты-Мансийске. По данным следствия, инцидент случился утром 9 апреля. Хлопок газа произошел в семиэтажном строящемся дома на улице Гагарина.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: