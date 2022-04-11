В столичный транспорт поступили первые "Тройки" с отечественным чипом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В транспорт Москвы поступили первые карты "Тройка" с отечественными чипами. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

​"В Московский транспорт поступили первые российские "Тройки". Партия карт с отечественным чипом в количестве 1 000 штук уже находится у городских перевозчиков", – указали в ведомстве.

В ближайшее время обновленные карты начнут тестировать в общественном транспорте. Впоследствии полностью российские "Тройки" будут продавать в кассах метро.

По словам главы Дептранса Максима Ликсутова, разработки в области отечественных чипов стартовали еще три года назад и сейчас Москва полностью обеспечена технологиями. Он также добавил, что к концу 2022 года появится более современный чип для транспортной и банковской сфер.

Обновленные "Тройки" сохранят свои возможности. Кроме того, правительство столицы получит больше возможностей для создания новых транспортных сервисов и сопутствующих услуг.

Ранее стало известно, что с апреля в Москве начинают выпуск карт москвича с чипом российского производства. Получить их смогут те, кто подал заявление на получение с 15 марта 2022 года.