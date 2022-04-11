В столичный транспорт поступили первые "Тройки" с отечественным чипом

12:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В транспорт Москвы поступили первые карты "Тройка" с отечественными чипами. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
"В Московский транспорт поступили первые российские "Тройки". Партия карт с отечественным чипом в количестве 1 000 штук уже находится у городских перевозчиков", – указали в ведомстве.
В ближайшее время обновленные карты начнут тестировать в общественном транспорте. Впоследствии полностью российские "Тройки" будут продавать в кассах метро.
По словам главы Дептранса Максима Ликсутова, разработки в области отечественных чипов стартовали еще три года назад и сейчас Москва полностью обеспечена технологиями. Он также добавил, что к концу 2022 года появится более современный чип для транспортной и банковской сфер.
Обновленные "Тройки" сохранят свои возможности. Кроме того, правительство столицы получит больше возможностей для создания новых транспортных сервисов и сопутствующих услуг.
Ранее стало известно, что с апреля в Москве начинают выпуск карт москвича с чипом российского производства. Получить их смогут те, кто подал заявление на получение с 15 марта 2022 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: