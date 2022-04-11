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Общество

08:33

Карты москвича перевели на чипы отечественного производства

обществотехнологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Карты москвича с апреля начали выпускать с чипом российского производства. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Применение российской технологии сокращает срок изготовления карт. Получить обновленные карты смогут все, кто подал заявление на их получение с 15 марта 2022 года.

"Качество российского чипа полностью соответствует требованиям инфраструктуры приема бесконтактных карт в Москве и области. При этом мы проработали ряд мер, которые позволят горожанам пользоваться привычным банковским функционалом. Например, решается вопрос о продлении срока действия ранее выданных карт", – рассказал гендиректор Московского социального регистра Иван Бутурлин.

Специалист также подчеркнул, что к 2023 году карта москвича получит виртуальную версию. Ее можно будет использовать и для оплаты покупок, и для получения социальных выплат.

Обновленная пластиковая социальная карта пока лишена возможности привязки к банковскому счету. Ее нельзя использовать для оплаты услуг и покупок, получения стипендий, пенсий, социальных пособий, перевода денег.

При этом остальной функционал сохранен. Горожане могут пользоваться картами для льготного проезда, записи единого читательского билета и применения сервиса "Москвенок". Кроме того, в силе остаются скидки в магазинах и учреждениях и функция записи к врачу через инфокиоски в поликлиниках.

В апреле министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило перечень отечественных аналогов иностранных цифровых сервисов. Список был разделен на 15 категорий по типу функционала.

Карты москвича перевели на чипы отечественного производства

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